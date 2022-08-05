В районе Петрозаводска вновь встречают медведей

Встречи петрозаводчан и жителей близлежащих в карельской столице населенных пунктов продолжается. Вчера в одном из местных пабликов прошло сообщение, что возвращающиеся на машине из Лососинного отдыхающие по дороге столкнулись с группой медведей. Четыре лесных жителя перебегали дорогу около девяти часов вечера.

Заместитель начальника отдела государственного охотнадзора Иван Бердников прокомментировал произошедшее и дал советы, как вести себя при встрече с обитателями леса. По его словам, угрозы для жителей нет.

«Лес – это естественная среда обитания медведей, поэтому такие встречи не редкость. Вероятнее всего, это была медведица с медвежатами, которая пересекала дорогу, чтобы перебраться из одного лесного массива в другой. Угрозы для жителей они не представляют»,

- рассказал специалист.

К слову, ранее «Петрозаводск говорит» уже сообщал о встрече с медведицей с медвежатами в этом районе. В минприроды напоминают, при встрече с диким зверем постарайтесь, не паникуя, удалиться. Ни в коем случае не убегайте и не делайте резких движений – это спровоцирует животное на агрессию. Будьте осторожны, если встретите медвежат. Их мама всегда держится неподалеку, поэтому необходимо срочно покинуть место - уйти как можно дальше.

Также медведи и другие звери приходят к жилью в поисках еды – их привлекают неубранные остатки пищи, мусор или урожай. Если вы обнаружили следы или увидели дикое животное в населенном пункте, незамедлительно сообщите в Минприроды Карелии по дежурному телефону: 8-(921)-222-05-25. Фото: pxhere.