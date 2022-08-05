Мэр Любарский: «Активность граждан плюс усилия власти дают результат»

Лето – естественный сезон для городского благоустройства. И этим летом мы видим активные работы по всему Петрозаводску. Иногда даже ворчим: где-то работы мешают проходу и проезду во дворах, кому-то кажется, что делается не то и не так, а кто-то возмущается, что обустраивают соседний двор, а не мой.

Но давайте признаем, что таких объемов благоустроительных работ мы уже давно не наблюдали. И это радует. Наверное, правильно и то, что выбор первоочередных территорий для благоустройства отдан самим петрозаводчанам. Уже не первый год проводится конкурс проектов, и горожане голосуют за городские территории, которые должны быть благоустроены за счет средств программы «Комфортная городская среда».

Проекты года

Уместно напомнить, что обновляется и будет обновлено в этом году. На благоустройство общественных территорий Петрозаводска в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено финансирование в размере 28,1 млн руб.

Всего будет благоустроено семь общественных пространств:

1. Территория в районе дома № 7 по улице Труда (Соломенное).

2. Спортивный сквер (Ключевая).

3. Территория в районе дома № 14 по Ключевой улице (Ключевая).

4. Сквер Березка, территория в районе дома № 40 по Березовой аллее (Древлянка).

5. Кукковский сквер (Кукковка).

6. Губернаторский сад (Центр).

7. Якорный парк (Центр)

Сила гражданского общества

Если кто-то ждет, когда к нему прилетит волшебник в голубом вертолете с кучкой денег и наготово обустроит двор – это напрасное ожидание. Тут важна гражданская инициатива. Например, такая, какую проявляют жильцы дом № 4 по улице Антонова.

Для решения вопросов благоустройства и развития жильцы дома образовали в 2020 году территориальное общественное самоуправление (ТОС). Этот механизм позволил им не только вкладываться в свой дом и двор, но и привлекать средства республиканской программы. В прошлом году победа в конкурсе принесла полмиллиона рублей, в этом году – еще миллион. На эти деньги удалось установить комплекс для воркаута, камеры видеонаблюдения с высоким разрешением, электрические замки и цифровые домофоны, выполнить озеленение. В ближайших планах креативный ремонт подъездов, установка навигации.

Сейчас рядом с территорией ТОСа близится к завершению благоустройство Спортивного сквера. Жители Ключевой проявили активность и вывели этот объект в лидеры голосования в рамках «Комфортной городской среды» в прошлом году.

Проектом благоустройства свекра предусмотрено устройство спортивной площадки, установка комплексов воркаут для занятий спортом, установка малых архитектурных форм, а также устройство газона и посадка декоративного кустарника.

Работы по отсыпке площадки, газона и установке спортивного оборудования уже выполнены и оплачены. До конца лета появится новое освещение, газон и кустарники. И все это благодаря инициативе горожан…

Консолидация граждан и их инициатива всегда найдет отклик у региональной и городской власти. И обязательно даст плоды. В ближайшее время городскую планерку мы посвятим ТОСам. Этот инструмент, уверен, будет полезен многим жителям, которые хотят улучшить свою жизнь не только на словах,

- говорит мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Как создать ТОС и обустроить пространство вокруг себя расскажут уже в ближайший понедельник. На планёрку в мэрию можно прийти лично или посмотреть трансляцию в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/vkl1968?w=wall654259984_118219

Комплексный подход

Благоустройство, ремонт дорог и замена освещения идет практически во всех районах. Работы выполняются по разным программам и из разных источников финансирования. В пример можно привести благоустройство микрорайона Кукковка.

Здесь особенно показателен пример того, к каким позитивным изменениям приводит консолидация общества с городской властью при поддержке правительства Карелии,

- считает мэр Любарский.

Первое, что сложно не заметить местным жителям, – новый асфальт на улице Фролова. Дорогу по нацпроекту БКД сделали досрочно: она попала в список ремонта на следующий год, но подрядчик справился уже в этом.

А еще в этом году на Кукковке благоустроят два сквера, один из них – Кукковский – расположен у перекрестка улиц Генерала Фролова и Балтийская. Это место жители помнят неухоженным, с разросшимися кустами и неопрятными деревьями. Но вскоре сквер станет хорошим местом для тихих прогулок. А всё благодаря инициативным гражданам, которые в прошлом году подали заявку на конкурсный отбор федеральной программы «Комфортная городская среда» и – победили.

Сейчас работы уже в завершающей стадии. Подрядчик спилил бесформенные заросли, замостил брусчаткой народные тропы, вскоре здесь появятся скамейки, вазон с цветами, новый газон. А еще до 1 сентября в сквере посадят 30 деревьев – яблони, березы и рябины.

Кстати, по изначальному проекту в Кукковском сквере должна была появиться еще и детская площадка, но местные жители решили, что тут ей не место. Место нашлось неподалеку – во дворе. Городок уже установлен, впереди – небольшие работы по благоустройству.

Еще одну общественную территорию Кукковки – сквер Густава Ровио – приведут в порядок до 1 сентября на средства субсидии, выделенной правительством Карелии по инициативе Главы региона на социально-экономическое развитие города. Здесь подрядчик уже замостил бетонной брусчаткой пешеходную дорожку, а брусчаткой из малинового кварцита – площадку у памятника. Саму стелу тоже приведут в порядок – подрядчик обещает, что после ремонта она будет как новая.

В сквере Густава Ровио с жильцами соседнего дома обсудили, как и чем засаживать сквер. Сообща решили, что посадим здесь яблони,

- говорит Любарский.

Вместе с республикой

Точно так же, видя активность городских властей и граждан, Республика Карелия охотнее принимает участие в продвижении программ благоустройства, выделяя субсидии.

По поручению Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова в 2021 году была выделена субсидия в размере 1 млрд 400 млн рублей на решение первоочередных задач, связанных с созданием привлекательного облика Петрозаводска. На эти средства благоустраиваются парки и скверы, обновляется, а порой и впервые устанавливается освещение, ремонтируются сады и школы.

Самый значимый объект

Самый значимый для города объект, благоустройство которого в настоящее время идет полным ходом, это Левашовский бульвар.

Левашовский бульвар был заложен в 1899 году по инициативе губернатора В.А. Левашова и является ценным и уникальным для города элементом архитектурно-планировочной среды.

Со времен закладки бульвара до наших дней сохранилась аллея из лип – главный элемент композиции ландшафтного объекта.

К сожалению, за годы бульвар получил значительные повреждения. Местами просто провалилось асфальтовое покрытие бульвара, которое требует основательного ремонта.

В настоящее время ООО «Свой дом» выполнены работы по сносу аварийных деревьев, защите кабельных линий и демонтирован асфальт. Ведутся работы по установке бортового камня и отсыпке основания под будущие пешеходные дорожки.

В рамках благоустройства на территории бульвара появится комфортная зона отдыха и прогулок с дорожками из гранитных плит из месторождения Калгуваара (Лоухский район Республики Карелия), новым освещением, чугунными скамейками.

Герои не забыты

Еще один значимый объект для истории города и республики, который в настоящее время находится на ремонте, - галерея Героев Советского Союза – уроженцев Карелии.

Сейчас – в это непростое для России время – особенно важно чтить память тех, кто совершил подвиги во славу нашей Родины. Подвиги, благодаря которым наша страна вообще существует! И поэтому благоустройство Галереи - наш долг перед будущими поколениями,

- считает Владимир Любарский.

На данный момент выполнен демонтаж, проводятся работы по реконструкции лестничного спуска в парк с устройством промежуточных площадок, устройству покрытия и облицовке стен галереи. Природный камень (малиновый кварцит), который демонтирован при ремонте, будет очищен и использован повторно на объекте при устройстве основной площадки галереи.

Древлянка станет светлее

На Древлянке обновляются сразу несколько территорий.

Образовательный проезд – один из 39 объектов, на которых монтируется новое освещение благодаря субсидии, выделенной правительством Карелии на социально-экономическое развитие. Здесь располагаются дом ребенка, школа № 43, детский сад № 113, и местные жители неоднократно обращались с просьбой установить новые фонари.

Сейчас подрядчики демонтируют аварийные опоры и устанавливают 16 новых, меняют голый провод на изолированный, ставят новые светильники с большей светоотдачей. Завершить планируют до начала учебного года.

Началось благоустройство Березовой аллеи со стороны Сыктывкарской. Дорожку подрядчик замостит черной и белой бетонной брусчаткой, установит торшерные опоры освещения, скамейки, урны и металлические заграждения. Все это будет выполнено в том же стиле, что и участок аллеи в районе Академического лицея. А демонтированные с территории плиты будут использованы повторно на других объектах.

Совсем рядом обновляется сквер Березка. Этот участок городской территории сейчас представляет собой неживописный и местами вытоптанный газон. В ближайшее время на нем будет вымощена транзитная пешеходная дорожка, появятся детская и спортивные площадки, урны и скамейки.

Спросите мэра

Работ в городе ведется и запланировано много. Но как поддерживать все сделанное в порядке? Наверное, нужен постоянный ремонт, ведь каждый день где-то что-то ломается, да порой и горожане занимаются самым настоящим вандализмом. Как с этим быть? Об этом мы спросили мэра Владимира Любарского.

– В администрацию, в том числе ко мне в личку, ежедневно поступают сообщения о необходимости выполнить текущий ремонт совершенно разных объектов. Где-то прогнили доски, где-то появились граффити, где-то сломаны элементы детской площадки… Как правило, такие работы необходимо выполнить оперативно, – сказал Любарский. – Именно с этой целью была создана мобильная бригада «Службы заказчика», которая занимается восстановлением элементов инфраструктуры по всему городу. Она работает с весны и доказала свою эффективность.

Перед мобильной бригадой. Пояснил мэр, не ставится глобальных задач, главное – быстро отреагировать на поступающие обращения, проверить, предотвратить опасность: где-то заколотить, где-то оградить территорию, где-то выполнить мелкий ремонт.

Из недавних примеров – ремонт моста на Кургане, приведение в порядок детских площадок, восстановление лестницы в парке Сенаторка и устранение бесчисленных граффити. А опознать работников бригады можно по специально приобретенному для них автомобилю.

Но, конечно, одна мобильная бригада не справится с тем, чтобы содержать весь город в порядке. Многое зависит от горожан. Мы вместе должны беречь его. Нужно противостоять вандализму. Нельзя мириться с небрежением и неуважением к нашему общему достоянию. Это наша общая задача – администрация и горожане в этом вопросе должны быть соратниками и единомышленниками,

- говорит мэр.