В среду 14 мая движение ограничат на дороге «Лососинное - Машезеро». Ограничение движения введут с трех часов дня в районе плотины, предупредили в паблике Карелприроды.

Ограничение движение связано с работами на плотине. Специалисты займутся восстановлением работоспособности ремонтного затвора.

На автомобильной дороге регионального значения «Лососинное - Машезеро» в районе плотины будет ограничение дорожного движения. Водителей попросили сбавлять скорость и смотреть на организацию движения. © «Петрозаводск говорит»