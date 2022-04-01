На дорогах Муезерского района будут вычислять нарушителей

Сотрудники ГИБДД Муезерский с 04 по 10 апреля проведут профилактические рейды «Скорость и обгон». Инспекторы проконтролируют на опасных участках дорог района соблюдение водителями скоростного режима и правил обгона с выездом на полосу встречного движения.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбирать безопасную скорость движения, позволяющую контролировать дорожную обстановку»,- отметили в ведомстве..

Автоинспекторы также напомнили о том, что обгон – один из самых опасных маневров, который часто приводит к дорожным происшествиям с тяжкими последствиями. Фото: pixabay.