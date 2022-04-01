Капитальный ремонт железнодорожных путей пройдет в Карелии

В Петрозаводском регионе ОЖД в этом году ожидается ремонт около 30 километров путей. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Планируется строительство новых железнодорожных путей на станции Шуйская, капитальный ремонт пути на станции Свирь, участках Сумский Посад - Тегозеро, Кузема-Сиг. В перечень работ входит сплошная замена рельсов, очистка и замена балласта, выправка пути, регулировка контактной сети, ремонт водоотводных и укрепительных сооружений.

На ряде участков будет произведена замена рельсов новыми. На станциях Суна, Свирь, Деревянка, Онежский, Шижня, Суоярви планируется замена 18 стрелочных переводов.

Начало работ запланировано на май, а завершатся они в середине октября. Фото pixabay.com/652234