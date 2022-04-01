01 апреля 2022, 14:25
Капитальный ремонт железнодорожных путей пройдет в Карелии
В ОЖД перечислили участки пути, которые будут реконструированы
В Петрозаводском регионе ОЖД в этом году ожидается ремонт около 30 километров путей. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
Планируется строительство новых железнодорожных путей на станции Шуйская, капитальный ремонт пути на станции Свирь, участках Сумский Посад - Тегозеро, Кузема-Сиг. В перечень работ входит сплошная замена рельсов, очистка и замена балласта, выправка пути, регулировка контактной сети, ремонт водоотводных и укрепительных сооружений.
На ряде участков будет произведена замена рельсов новыми. На станциях Суна, Свирь, Деревянка, Онежский, Шижня, Суоярви планируется замена 18 стрелочных переводов.
Начало работ запланировано на май, а завершатся они в середине октября. Фото pixabay.com/652234