Ясное 1 апреля принесет засушливое лето

Сегодня в России отмечается два праздника – православные чтут Смоленский чудотворный образ «Умиление» и проводят народный день Дарьи Грязной, больше уходящий корнями в язычество.

Что касается иконы Богородицы, она явилась в 1103 году в Смоленске и сыграла вдохновляющую роль в начале XVII века в период обороны Смоленска от польских захватчиков, когда неприятеля сдерживали в течение 18 месяцев. Сейчас список чудотворного образа храниться в Спасо-Окопном храме города.

А праздник, называемый в народе день Дарьи Грязной, отмечается в честь мученицы Дарьи Римской, которая пострадала за веру в 3 веке при императоре Нумериане. Святую прозвали грязной из-за того, что в день ее памяти снег под лучами солнца превращается в грязное месиво.

Что касается примет и традиций, то в день иконы «Умиления» нельзя грустить, унывать и обижаться. А применительно к Дарье Грязной не советовали угощать знакомых хлебом, чтобы не навлечь на семью голод. Люди верили, если на 1 апреля гремит гром, скоро погода улучшится. Если зацвела верба, пчеловодам пора выставлять пчел. Если день солнечный, лето будет засушливым, а если идет дождь, засухи не будет. Об этом сообщает издание dni.ru. Фото: pixabay.