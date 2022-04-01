01 апреля 2022, 14:04
Класс для особенных детей откроют в одной из школ на Древлянке
Детям с ограниченными возможностями здоровья создадут особые условия для обучения
Организацией обучения детей с ограниченными возможностями здоровья озабочены их родители. Они подняли вопрос во время приема, который на днях проводили глава Петросовета Надежда Дрейзис и первый замглавы города Инна Колыхматова, сообщили в Петросовете.
Для консультации пригласили также руководителя управления образования города Светлану Пахомову.
Она отметила, что чиновники сейчас проводят совещания с руководителями образовательных учреждений и индивидуальную работу с родителями.
В планах - создать хорошие условия для образовательного процесса детей с особенностями развития.
Уже решили, что для них откроют отдельный первый класс в микрорайоне Древлянка. Он будет либо в школе № 46, либо в школе № 55. // Фото: Wokandapix/pixabay.com