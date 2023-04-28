На дорогах Карелии в ДТП за три месяца погибло 27 человек

За три месяца этого года в Карелии зафиксирован значительный рост числа погибших в результате ДТП: если в прошлом году в первом квартале смертельных случаев было 10, то в этом 27. Почти 70 процентов погибли в результате аварий на федеральных автодорогах (19 из 27), такие данные приводит МВД республики.

На коллегии МВД были озвучены и другие цифры совершенных в Карелии преступлений. Более чем на треть сократилось число краж (868), в том числе личного имущества (856), краж из квартир (12), краж автотранспорта (4).

На фоне снижения общего числа противоправных деяний, количество IT-преступлений продолжает расти. Зарегистрировано свыше 900 фактов, ущерб превысил 121 миллион рублей.

Правоохранительными органами республики выявлено 107 преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе 79 - категории тяжких и особо тяжких. Совершено 10 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, 17 преступлений коррупционной направленности, в том числе 8 фактов взяточничества.

На территории республики зарегистрировано 172 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 139 фактов сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Из общего числа выявленных наркопреступлений 158 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 84 - в крупном и особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято 8,3 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. // Фото: ГИБДД Карелии.