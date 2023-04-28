Вывески с названиями блюд убрали с исторического здания на Ленина

Вывески с названием блюд и напитков гастро-бара, которые установили на историческом здании в центре Петрозаводска, провисели недолго. Как сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Карелии, вывески с фронтона демонтировали.

28 апреля в управлении сообщили, что на фронтоне объекта культурного наследия «Детская поликлиника» (1946-1947 гг.) появились деревянные вывески с названиями блюд и напитков гастро-бара, расположенного на первом этаже памятника архитектуры.

«К настоящему моменту спорные вывески, создающие визуальный шум, мешающие визуальному восприятию архитектурно-художественного оформления фасада здания, демонтированы», - сообщили в ведомстве. // фото управления по охране ОКН РК