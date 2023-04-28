ЦУР провел обучение по ведению госпабликов карельских медучреждений

Центр управления регионом Республики Карелия провел обучающий семинар для специалистов, ответственных за работу в госпабликах медицинских организаций. Сегодня люди хотят знать все, что происходит в сфере здравоохранения, получать обратную связь и четкие ответы на свои вопросы. Об этом сказала одна из участниц семинара, специалист по связям с общественностью Олонецкой ЦРБ Владлена Куцабова.

Хочется поблагодарить сегодня ЦУР за обучающий формат встречи. Это нужно, чтобы мы были всегда готовы грамотно ответить на вопросы граждан и активно вести паблики учреждений здравоохранения,

– сказала Владлена Куцабова.

Более 30 специалистов из разных районов республики узнали критерии качественного ведения паблика и инструменты его продвижения, а также на конкретных примерах разобрали проблемы, с которыми сталкиваются администраторы госпабликов, и пути их решения.

Необходимо проходить обучение для того, чтобы качественно преподносить информацию для наших граждан, для наших подписчиков, которые каждый день нас читают, смотрят, получают ту информацию, которая им необходима. Благодарим ЦУР за то, что предоставил такую возможность,

– отметила Татьяна Сурикова, специалист по связям с общественностью Детской республиканской больницы.

Повышение качества контента в госпабликах – один из основных приоритетов Центра управления регионом в Республике Карелия в 2023 году. ЦУР регулярно обучает специалистов работе в соцсетях для того, чтобы каждый житель республики смог получать качественную информацию на удобной для него площадке,

– сказала руководитель ЦУР Карелии Мария Лукьянова.

Также специалисты ЦУР продолжают обучать глав районов и округов выстраивать общение с жителями района в соцсетях.

Фото: ЦУР Карелии