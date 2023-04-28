В пяти районах Карелии с 2 по 5 мая возможны отключения электроэнергии

С 2 по 5 мая в пяти районах Карелии - Прионежском, Пряжинском, Лоухском, Кемском и Сегежском - возможны временные отключения электроэнергии. Это связано с неотложными ремонтами энергообъектов в преддверии нового осенне-зимнего сезона, сообщает «Прионежская сетевая компания».

Временные отключения электроэнергии возможны:

Лоухский муниципальный район:

- 3 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Кестеньга.

- 4 мая с 14.00 до 17.00. Поселок Лоухи: улицы Новая, Советская, Набережная.

Прионежский муниципальный район:

- Со 2 по 5 мая с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя, жилой комплекс «Шуйские разливы», СОТ «Садовад Севера», СНТ «Нептун», СОТ «Фонтан», СОТ «Щит», СОТ «Контакт-1», СНТ «Бесовецкий», СОТ «Бесовец»; деревня Ужесельга: улица Дачная.

- 2 мая с 10.00 до 16.00. Село Деревянное; поселок Деревянка: здания МУП «Прионежский водоканал».

- 2 мая с 10.00 до 13.00. Станция Шуйская: улицы Петровское шоссе, Кондопожское шоссе (частично), Сосновая.

- 2 мая с 13.00 до 16.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично).

- 3 мая с 10.00 до 14.00. Местечко Хутор: Коммунская Корба.

- 5 мая с 9.00 до 17.00. Деревни Бесовец, Верхний Бесовец, Нижний Бесовец, СОТы в окрестностях данных деревень.

- 5 мая с 10.00 до 15.00. Местечко Маткачи: СНТ «Лесовод».

- 5 мая с 10.00 до 14.00. Деревня Косалма: улицы Укшезерская, Линевского, Строителей.

Пряжинский национальный район:

- 5 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Комсомольская, новая, Лесная.

Кемский муниципальный район:

- 3 мая с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Кемь: Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Вицупа дома 14,14-А,15,17,19,20-А, Морская (дом 15-А).

Сегежский муниципальный район:

- 2 мая с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улица Лесокультурная (частично).

- 5 мая с 9.00 до 11.00. Поселок Волдозеро: улицы Центральная, Набережная.

Как поясняют в АО «ПСК», ремонтные работы позволят значительно увеличить надежность энергоснабжения потребителей. Энергетики просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам. // Фото: freepik.com.