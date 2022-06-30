На что жалуетесь на таможне?

В Петрозаводске 8 июня с 14:30 до 16:30 в задании управления Карельской таможни, расположенного по адресу: ул. Энгельса, дом 25, пройдет акция «На что жалуетесь?», сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение двух часов каждый желающий сможет получить интересующую информацию. Так, можно узнать о порядке обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов и их должностных лиц, о преимуществах подачи жалобы в вышестоящие инстанции по сравнению с обжалованием в судах.

«Обращаем внимание, что при посещении таможни использование масок обязательно. При себе необходимо иметь паспорт»,

- напомнили в ведомстве. Фото: karelia-news.net.