Клубничный футбольный чемпионат состоится в Олонецком районе

В субботу, 2 июля, в п. Ильинский Олонецкого района состоится кубок карельской клубники по футболу «Солнечная ягода 2022» (0+), сообщили в региональном управлении по туризму. Мероприятие начнется на центральном стадионе поселка в 11:00.

«Предлагаем совместить полезное с вкусным – приобщиться к здоровому образу жизни и попробовать лакомства из самой вкусной ягоды»,

- рассказали организаторы.

В программу необычного мероприятия войдут конкурс детских рисунков, футбольный товарищеский матч, детский и взрослый футбольные поединки, а также клубничный велобум и многое другое.