В центре Петрозаводска троллейбусы изменят маршруты

В субботу, 2 июля, до 15.00 изменятся маршруты движения общественного транспорта в Центре и Октябрьском районе Петрозаводска. Изменения связаны с проведением соревнований по триатлону «KareliaTri Pertozavodsk – 2022».

По сообщению компании «Городской транспорт», троллейбус № 6, выезжающий с конечной станции «ул. Корабелов» проследует от остановки «ул. Куйбышева» к «ТРЦ «Макси», «Выставочному залу», «Университету», «пл. Гагарина», минуя поворот на улицу Кирова.

«Оттуда электротранспорт будет доезжать до «Центрального рынка» и далее двигаться по привычному маршруту к Товарной станции. Обратное направление останется без изменений по улице Московской и набережной Варкауса»,

- пояснили в пресс-службе компании.