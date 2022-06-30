За питанием детей в петрозаводских детсадах строго следят

Питание в муниципальных учреждениях карельской столицы контролируется на постоянной основе, однако эта работа в детских садах и школах организована по-разному. В мэрии Петрозаводска напомнили, что в детсадах готовят штатные повара, а их работу контролирует администрация учреждения и надзорные ведомства. Поставляемую по договорам продукцию принимают только при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

«В школах организацией питания занимаются предприятия, с которыми заключен соответствующий договор. Для контроля за их деятельностью созданы специальные бракеражные комиссии, в состав которых входят медицинский работник, представитель питающей организации и представитель администрации школы. Обо всех выявленных нарушениях сообщают в надзорные органы»,

- рассказали в администрации города.

Кроме того, в школах и детских садах функционирует «Родительский контроль», в состав которого может войти каждый желающий родитель. Также сотрудники комитета социального развития регулярно выезжают с внеплановыми проверками организации горячего питания, дополнили в пресс-службе мэрии. Фото: pxhere.