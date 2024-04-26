Мясо с фальшивыми сертификатами продавали в Карелии

Одно из предприятий в Карелии продавало опасную мясную продукцию. Сертификаты соответствия на нее были фальшивыми, выяснили в Россельхознадзоре.

Это выяснилось во время проверки, сообщили в ведомстве. Протоколы испытаний якобы были оформлены испытательным центром в Московской области. Однако в центре сообщили, что эти протоколы испытаний на продукцию не выдавал, они являются фальсифицированными.

В итоге у предприятия отозвали восемь деклараций о соответствии и передали информацию в МВД. // фото: freepik.com