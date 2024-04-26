Сотруднику в Карелии не выплатили больше 300 тысяч рублей зарплаты

Житель Кемского района отчаялся получить задолженность по зарплате и пожаловался в прокуратуру. Надзорное ведомство подало иск в суд, сообщили в его пресс-службе.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что работодатель не выплатил ни основной долг в сумме 300 тысяч рублей, ни компенсацию за задержку зарплаты.

В иске прокурор попросил взыскать еще и компенсацию морального вреда. Суд прислушался к его мнению, на сегодняшний день его решение исполнено в полном объеме, деньги перечислены работнику - 340 тысяч рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»