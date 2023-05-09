«Мы склоняем головы»: глава Карелии поздравил ветеранов с Днем Победы

Торжественный концерт с участием мужского Валаамского хора прошел сегодня в музыкальном театре. В начале концерта под песню «Встанем» в исполнении карельских артистов присутствующие в зале встали, отдавая дань уважения памяти и подвигу народа в борьбе с фашизмом.

Обращаясь к собравшимся, глава Карелии сказал, что в День Победы важно еще раз вернуться к героической истории страны и не позволить ее переписать.

"Для каждого из нас 9 Мая – это семейный праздник. Мы чтим своих дедов, прадедов. Они отдали свои жизни за наше право жить сегодня. И эта ценность неистребима в наших сердцах! Мы никому не позволим переиначить историю. Помимо памяти с нами рядом – творцы нашей Победы. Это великое счастье, когда кадеты, военнослужащие отдают честь ветеранам. Так мы можем вместе с вами вживую прикоснуться к Победе. Молодежь, подрастающее поколение навсегда оставит эти воспоминания и передаст грядущим поколениям".

Руководитель региона выразил слова глубокого уважения и благодарности ветерану Великой Отечественной войны Константину Степановичу Панову, присутствовавшему на концерте, за его воинский подвиг, а также за участие в торжественных мероприятиях и общение с молодежью. В знак признательности всем ветеранам за воспитание подрастающего поколения зал аплодировал.

Глава Карелии назвал героями наших современников, которые с оружием в руках вновь стоят на защите Отечества.

"Мы склоняем головы перед подвигом наших ребят. Они защищают независимость страны, самоотверженно борются с всемирным злом – фашизмом",

– сказал Артур Парфенчиков.

"Храня верность памяти, объединяясь, мы вновь победим, по-другому просто нельзя, потому что мы – потомки тех, кто в 45-м году срубил голову нацизму. Наши бойцы сражаются за торжество добра. И мы с ними вместе. В общем единении, в вере в Победу – суть нашего народа. Враг будет разбит. И это особенно чувствуется сегодня, потому что каждая семья заплатила за это ценой жизни своих предков".

Студентка Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э. Раутио София Ворона подарила зрителям песню «Даль великая» на стихи Р. Рождественского. Многие композиции военных лет в исполнении Валаамского хора зрители встретили стоя.

Артисты исполнили ряд песен, в том числе «Вот вспыхнуло утро» неизвестного автора времен первой мировой войны, народную песню «Черный ворон», легендарный «День Победы» и другие. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.