День Победы в Петрозаводске продолжает концерт на площади Кирова

Петрозаводск отмечает годовщину Великой Победы. Жители и гости города участвуют в праздничных мероприятиях, которые сегодня проходят на площади Кирова, проспекте Карла Маркса и в Зарецком парке.

Прямо сейчас праздничная программа продолжается на площади Кирова. На сцену вышли коллективы Центра образования и творчества «Петровский Дворец». Также перед зрителями выступают воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища, музыкально-театрализованное представление «Женское лицо Победы» от вокально-хореографической студии «Поколение» и музыкально-поэтическая программа коллектива молодых оперных певцов «GRAND AMORE» и победителей городского конкурса чтецов «Цена Победы». Также перед зрителями выступят вокалисты студии «Соло» Городского дома культуры.

Тем временем у здания Министерства внутренних проходит акция «ПоZыVной – Победа!», посвященная участникам СВО. На месте организована акция по сбору гуманитарной помощи «Все для фронта, все для Победы!», в шатре выставлены экспонаты, вывезенные с территории Донбасса.

На проспекте Карла Маркса проходят интерактивные мероприятия, патриотические акции и показательные мастер-классы. Для зрителей организованы экспозиции военных реликвий из фондов общеобразовательных школ, личных коллекций горожан и найденные поисковыми отрядами.

Около Театра кукол работает интерактивная площадка муниципальных библиотек «Белые журавли»: книжная выставка из фонда Центральной городской библиотеки им. Д. Я. Гусарова, акция «Живой микрофон», на которой жители читают стихи о войне, а также мастер-класс по изготовлению белого журавлика и акция «Возьми с собой книгу о войне».

В Зарецком парке горожане пробуют солдатскую кашу. Для жителей работает зона питания и развлечений: организована познавательно-развлекательная программа «Под небом голубым», выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и ремесленного творчества, торговые ряды и ресторанные дворики.

Празднование Дня Победы в Петрозаводске завершится в 22 часа салютом на площади Кирова. // Фото: администрация Петрозаводска.