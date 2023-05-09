Автомотопробег «Победим вместе» собрал около шестидесяти экипажей

Началом пробега, посвященного празднованию 78-й годовщины Великой Победы, стало возложение цветов к мемориальному комплексу «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» в Петрозаводске. Далее автоколонна проследовала через поселок Пряжа к памятному месту «Киндасовский концлагерь», недавно созданному на месте финского концлагеря в деревне Киндасово Пряжинского района. Мемориал и стал конечной точкой маршрута.

На этой территории еще год назад была гора мусора, но местные жители, ученики Пряжинской школы расчистили ее, нашли фрагменты фундамента от того самого лагеря и обустроили памятное место.

Здесь состоялся митинг и торжественное возложение цветов.

«Традиционно наш отряд представил музей поисковых находок, который вызвал интерес у участников пробега и жителей Киндасово», — поделился подробностями поисковик Алексей Фирсов.

Музей поисковых находок разместился прямо под открытым небом. Все желающие могли рассмотреть экспонаты, а также отведать солдатской каши и выпить чаю.

Акцию провели КРОО «АвтоКлуб-Карелия» и КРОФ «Эстафета поколений» //фото сообщества КРОФ «Эстафета поколений» ВК