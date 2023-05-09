Ветерану войны Ольге Николаевне Точиновой через год исполнится 100 лет

Ольга Николаевна родилась в городе Пудож Карельской АССР в 1924 году. В июне 1941 года о том, что началась война, она узнала от мамы. Молодая девчонка пошла в военкомат, оттуда прямо на Карельский фронт. С первых дней войны Ольга Николаевна служила санинструктором стрелковой роты, и главная ее обязанность была выносить раненых с поля боя.

Сотни солдат обязаны ей своей жизнью. Разные эпизоды фронтовых событий вспоминает Ольга Николаевна и как на самом деле было страшно на войне.



За смелость и мужество Ольга Николаевна награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", «За заслуги перед Отечеством».

В послевоенное время она продолжала трудится медицинским работником, принимала активное участие в общественной деятельности, сейчас проживает с семьей в городе Пудож.

Следователь Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СК России по Карелии Николай Габричидзе поздравил участника Великой Отечественной войны Точинову Ольгу Николаевну с Днем Победы. Высказал слова благодарности за вклад в Победу, пожелал крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. // Фото: следком Карелии.