Фотографы Карелии в шоке от запрета полета квадрокоптеров

Известные карельские фотографы выразили недоумение и задаются вопросом "Как дальше работать?" после запрета полета дронов в республике. Квадрокоптеры давно стали обычным снаряжением фотографа, а многие проекты не могут обойтись без съемок с высоты птичьего полета.

"За последние сутки с 9 утра и до текущего момента - ко мне присылают множество вопросов о том, как жить дальше любителям аэросъемки, с учетом, что глава Карелии подписал приказ № 32 от 5 мая 2023 года, в котором устанавливается запрет использования на территории Карелии беспилотных гражданских воздушных судов", рассказал фотограф Илья Тимин.

Он также сообщил, что удалось получить несколько консультаций по этому вопросу в государственных и окологосударственных структурах:

- Запрет связан с безопасностью на время майских праздников, во время массового сбора людей.

- Запрет распространен на всю территорию Карелии, чтобы снизить беспокойство граждан, которые наблюдают беспилотные аппараты в небе и по известным причинам выражают свое беспокойство.

- После праздничных дней будет определен режим использования воздушного пространства, так как использование БПЛА уже плотно вошло во многие секторы экономики (от журналистики до электриков и газовщиков).

По вопросу о продолжении пилигримского проекта "Школа пилотов этнодронов", который был поддержан "Фондом Главы Карелии" в условиях запрета, можно ответить, что в тексте приказа есть исключения, куда мы постараемся вписать наш проект и продолжить этнографические съемки Карелии, сообщил Илья Тимин.

Другой известный карельский фотограф Игорь Подгорный охарактиризовал ситуцию образно и емко: "Отлетались". "Ожидаемое решение, которое никак не ограничит злоумышленников, но лишит многих любимого хобби, заработка, застопорит важные, интересные проекты, в том числе, поддержанные Фондом автора указа", посетовал Подгорный. // Фото: Илья Тимин.