МВД разработало проект приказа для тестирования нетрезвых водителей

Проект приказа «Об утверждении форм акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и протокола о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения» был разработан МВД России, сообщает пресс-служба ведомства.

Такой приказ необходим для создания документального оформления статьей 27.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данные пункты регламентируют делопроизводство в отношении водителей в состоянии алкогольного опьянения.

В данный момент проект проходит проверку независимой антикоррупционной экспертизы и процедуру общественного обсуждения. // Фото: vladimirpolikarpov // Freepik