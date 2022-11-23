Через три недели изменится схема движения в трех районах Петрозаводска

С 13 декабря изменится схема движения транспорта на Кукковке, в центре Петрозаводска и в районе Рыбка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на участке Сердобольского проезда начнет действовать ограничение максимальной скорости до 40 км/ч, призванное повысить безопасность детей, посещающих расположенные рядом детский сад № 102 и лицей № 13.

Кроме того, остановка транспорта на участке Гостиного проезда и Беломорской улицы будет запрещена. Нововведения посодействует улучшению пропускной способности и качеству уборки автодорог, отметили в администрации Петрозаводска. //фото: drive2.ru.