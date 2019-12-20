Музыкальная пятница: видео, как чиновники отжигают на свадьбе Карелии

Зажигательное видео попалось нам на глаза: реальные кадры со свадьбы в Суоярви. Снято в 1920 году! То есть этой свадьбе, как и всей Карелии, через считанные дни исполнится сто лет!

А что вспоминается при фразе «столетие Карелии»? Конечно ФЦП — федеральная целевая программа, сулившая миллиарды и множество объектов, в которых отчаянно нуждается республика. Программа, которую, по большому счету, чиновники провалили, при том отчаянно изображая, как все хорошо.

Как тут не соединить два значимых события с разницей в сто лет? Предлагаем посмотреть древнее видео с современными титрами. Танцуют все!