Мужской хор Карелии может получить два миллиона рублей

Мужской хор Карелии претендует на грант нацпроекта «Культура», сообщает Министерство культуры Республики Карелия.

Стартовал отборочный видеотур Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура». Мужской хор Карелии подал заявку на получение гранта в два миллиона рублей.

В этом году фестиваль-конкурс посвящен теме «Культура – это мы!», отборочные мероприятия прошли в сети Интернет. Среди участников конкурса в номинации «Академические хоры и вокально-хоровые коллективы» 56 творческих коллективов.

Жюри предстоит выбрать лучших среди хоров, вокальных ансамблей, цирковых, хореографических, театральных коллективов, духовых оркестров. По результатам конкурса 20 участников станут обладателями грантов нацпроекта «Культура».

Все конкурсные работы опубликованы на YouTube-канале фестиваля.