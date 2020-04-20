В Петрозаводске волонтеры будут бороться с вандализмом

В карельской столице был проведен конкурс проектов борьбы с уличным вандализмом «Сознательный горожанин», победители которого получили денежные призы. Организаторы, общественное движение «Петрозаводск – любимая столица», наградили пятерых человек, которые получили гранты в размере от 30 до 40 тысяч рублей.

Как мы сообщали ранее, конкурс волонтерских проектов по защите от вандализма городской среды вызвал такой резонанс, что организаторам пришлось увеличить число призеров и призовой фонд. Изначально он составлял 120 тысяч рублей. Но заявки оказались настолько интересными, что жюри решило увеличить его до 160 тысяч рублей, а число победителей – с трех до пяти.

Победители рассказали порталу «Петрозаводск говорит» о своих проектах.

Ярослав Качалов (30 тысяч рублей за проект «СтопВандал»):

– Мы планировали снимать социальные ролики, чтобы привлечь внимание к проблеме вандализма. Мне хотелось сделать упор на экологии, чтобы город очистился не только от ненужных надписей, но и чтобы стал чище в целом. Честно скажу, планов было много, и очень горько, что все это сейчас рухнуло.

Вместе с единомышленниками мы хотели разработать несколько сценариев роликов, найти актеров. Видеоролики по замыслу должны быть нацелены на молодежь, чтобы они поняли, что можно создавать граффити на вполне законных основаниях, можно не уродовать город, а украшать его. В то же время мне хотелось бы не читать нравоучения, а призвать к сотрудничеству.

Мы мечтали сделать реально крутые видеоролики и по возможности выйти не только на городской уровень, а чтобы о нас узнали во всем Северо-Западном округе, а в идеале во всей стране.

Ситуация с коронавирусом спутала все наши планы. Мне придется собирать новую команду, поскольку мои видеооператоры зарабатывали на жизнь только видеосъемкой, и не факт, что до окончания пандемии они не продадут технику, чтобы выжить.

Кстати, ранее мы рассказывали о другой инициативе Ярослава Качалова в материале «Молодой блогер на голом энтузиазме убирает зеленые зоны Петрозаводска».

Яна Туралина (30 тысяч рублей за проект «Уличный вандализм»):

– Появление идеи проекта связано с моей профессией, я педагог. Подумала, что было бы здорово обсудить эту проблему с детьми, поискать совместные решения, ведь дети – такие выдумщики.

Считаю, что в Петрозаводске проблема уличного вандализма стоит достаточно остро. Стоит взглянуть хотя бы на фасады зданий на проспекте Ленина, чтобы в этом убедиться. Проект называется «Уличный вандализм» и подразумевает проведение классных часов в 5-8 классах. Его цель – профилактика вандального поведения подростков.

В ходе занятий ученики познакомятся с понятием «вандализм», вместе с педагогом обсудят причины вандального поведения подростков. Отдельно будет вестись разговор об уличном вандализме и о том, насколько остро данная проблема касается нашего города. В образовательных организациях будет объявлен конкурс плакатов на тему «Скажем уличному вандализму нет!».

Совместно с учениками мы обсудим способы борьбы с уличным вандализмом. Думаю, что итогом занятий будет памятка, в которой мы с ребятами оформим все совместные идеи.

Проект был рассчитан до конца текущего учебного года. Однако в связи со сложившейся ситуацией и введением длительного режима самоизоляции сроки реализации проекта будут сдвинуты.

Екатерина Исакова (30 тысяч рублей за проект «Это мой город»):

– В Петрозаводске актуальность проблемы вандализма сложно переоценить. В СМИ регулярно появляется информация о нанесении разного рода надписей на здания, остановочные комплексы, скамейки. У нас могут быть самые современные дома и остановки, но вопрос в том, как их сохранить, уберечь от граффити и разрушений.

Проект «Это мой город» направлен на борьбу с такими надписями. Но необходимо иметь в виду, что не любое граффити наносит вред. Есть граффити, которое представляет собой настоящее искусство, умело встраивается в городскую среду и даже становится местом притяжения молодежи и туристов. А есть надписи, которые не несут в себе никакого смысла, порой содержат нецензурную лексику и рекламу – с ними надо бороться.

В рамках проекта планируется провести разъяснительную работу среди молодежи, подискутировать и понять, где начинается искусство, а где вандализм. Посредством открытого диалога обсудить, в том числе с представителями органов власти и правоохранительными органами, возможность «легальной» творческой самореализации молодежи.

В число победителей конкурса также вошли Екатерина Савельева (получит 40 тысяч рублей за проект «Мы за красивый город») и Кирилл Прохоров (30 тысяч рублей за проект «Свиньи в космосе»). Проект «Мы за красивый город» включает конкурс эскизов граффити на тему 100-летия Карелии, серию субботников (в том числе направленных против надписей на стенах) и фестиваль «Полоса отвода», участники которого будут рисовать граффити на трансформаторных будках города и, возможно, на других объектах. Урбанист Кирилл Прохоров в рамках своего проекта предлагает привлечь художников к раскраске коммуникационных ящиков города.

Валентина Платонова

Главное фото: petrozavodsk.bezformata.com

Фото в тексте: Петрозаводск – любимая столица