Мужчину спасли из горящей квартиры под Петрозаводском

Мужчина, чуть не погибший на пожаре, может праздновать свой второй день рождения, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

В понедельник, в 09:02 на пульт Единой службы спасения – 01 Прионежского района поступило тревожное сообщение о пожаре в квартире двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома на станции Шуйская. На место происшествия выехали пожарные из поселка Мелиоративный и города Петрозаводска.

На месте происшествия в ходе разведки пожара, где произошло возгорания, в задымлено квартире брандмейстеры обнаружили хозяина квартиры и вынесли его в безопасное место, после чего быстро справились с огнем, не дав ему распространиться по всему деревянному строению.

В результате пожара в квартире, где проживал мужчина, огнем были повреждены постельные принадлежности. По предварительным данным специалистов пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяином квартиры. Сейчас по данному происшествию проводится проверка.