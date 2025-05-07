Мужчину обокрали в больнице в Карелии

В полицию Медвежьегорска обратился один из пациентов местной больницы. Он рассказал, что у него украли деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что 4000 рублей у него стянули из кармана куртки. Под подозрением оказался 50-летний пациент той же больницы. Он признался в краже и рассказал, что украденные деньги потратил на личные нужды.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»