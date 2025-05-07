07 мая 2025, 12:51
Пропавшего полгода назад рыбака попробуют найти в Карелии
Волонтеры организуют поиски пропавшего Юрия Быстрова
Фото: «Петрозаводск говорит»
Волонтеры организуют поиски пропавшего в Карелии 75-летнего Юрия Быстрова. Об этом сообщает паблик поискового отряда «Длинный берег».
Напомним, пенсионер отправился на рыбалку на Повенецкий залив в Медвежьегорском районе 31 октября 2024 года. Домой он не вернулся. Судьба мужчины до сих пор не известна.
Волонтеры отправятся на поиски 16 мая. Сбор в Пигматке в 9 часов утра.
Напомним, ранее стало известно о том, что обнаружено тело пропавшего в Пудожском районе в сентябре 2024 года мужчины. © «Петрозаводск говорит»