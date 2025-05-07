В Карелии найдено тело пропавшего в прошлом году рыбака

Поисковики отряда «Длинный Берег» сообщили о найденном теле пропавшего прошлогодней осенью рыбака.

«Сегодня рыбаками в озере Шальское было обнаружено тело Александра Александровича. Выражаем соболезнование родным и близким погибшего», - сообщили 6 мая добровольцы.

Мужчина 1964 года рождения отправился на рыбалку 26 сентября 2024 года, домой он не вернулся. С того момента мужчину искали. © «Петрозаводск говорит»