07 мая 2025, 07:09
В Карелии найдено тело пропавшего в прошлом году рыбака
Пожилой мужчина пропал в Пудожском районе в конце сентября 2024 года
фото unsplash.com
Поисковики отряда «Длинный Берег» сообщили о найденном теле пропавшего прошлогодней осенью рыбака.
«Сегодня рыбаками в озере Шальское было обнаружено тело Александра Александровича. Выражаем соболезнование родным и близким погибшего», - сообщили 6 мая добровольцы.
Мужчина 1964 года рождения отправился на рыбалку 26 сентября 2024 года, домой он не вернулся. С того момента мужчину искали. © «Петрозаводск говорит»