Автомобиль конфисковали у пьяного водителя в Карелии

В Сегеже суд вынес приговор местному жителю. Мужчина обвинялся в повторном управлении транспортом в нетрезвом виде, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, в феврале этого года горожанин, уже лишенный к тому времени прав за пьяную езду, снова сел за руль навеселе. Мужчина был остановлен сотрудниками ДПС и отстранен от управления.

Суд признал нарушителя виновным. Ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% зарплаты. Автомобиль осужденного был конфискован. © «Петрозаводск говорит»