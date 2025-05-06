06 мая 2025, 16:47
Автомобиль конфисковали у пьяного водителя в Карелии
В Сегеже суд вынес приговор мужчине, который повторно сел за руль в нетрезвом виде
Фото: freepik.com
В Сегеже суд вынес приговор местному жителю. Мужчина обвинялся в повторном управлении транспортом в нетрезвом виде, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.
По данным источника, в феврале этого года горожанин, уже лишенный к тому времени прав за пьяную езду, снова сел за руль навеселе. Мужчина был остановлен сотрудниками ДПС и отстранен от управления.
Суд признал нарушителя виновным. Ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% зарплаты. Автомобиль осужденного был конфискован. © «Петрозаводск говорит»