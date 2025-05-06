Жителям Карелии продавали сомнительные сигареты

В Сегеже вынесен приговор 57-летней местной жительнице. Женщина признана виновной в сбыте немаркированной табачной продукции, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в 2024 году горожанка приобрела 2,5 тысячи пачек сигарет неизвестного происхождения на сумму 350 тысяч рублей, привезла их в Сегежу, после чего продавала их в местном магазине.

Свою вину женщина полностью признала. Ранее проблем с законом у нее не возникало. Суд назначил предпринимательнице наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»