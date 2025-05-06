06 мая 2025, 14:33
Древлянка частично осталась без электричества
Повреждение на сетях привело к отключению света в крупном районе Петрозаводска
Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky
Сегодня в 14:10 в Петрозаводске произошло отключение электроэнергии в домах на Древлянке. Об этом информирует ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, крупный район карельской столицы оказался обесточен частично. Причиной случившегося стало повреждение на сетях.
Коммунальные службы делают все возможное, чтобы электричество как можно скорее вернулось в квартиры горожан. Точный срок окончания работ пока не известен. © «Петрозаводск говорит»