06 мая 2025, 14:33
Происшествия

Древлянка частично осталась без электричества

Повреждение на сетях привело к отключению света в крупном районе Петрозаводска
Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky

Сегодня в 14:10 в Петрозаводске произошло отключение электроэнергии в домах на Древлянке. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, крупный район карельской столицы оказался обесточен частично. Причиной случившегося стало повреждение на сетях.

Коммунальные службы делают все возможное, чтобы электричество как можно скорее вернулось в квартиры горожан. Точный срок окончания работ пока не известен. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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ЕДДС
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