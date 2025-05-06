Древлянка частично осталась без электричества

Сегодня в 14:10 в Петрозаводске произошло отключение электроэнергии в домах на Древлянке. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, крупный район карельской столицы оказался обесточен частично. Причиной случившегося стало повреждение на сетях.

Коммунальные службы делают все возможное, чтобы электричество как можно скорее вернулось в квартиры горожан. Точный срок окончания работ пока не известен. © «Петрозаводск говорит»