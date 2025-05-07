Жительница Карелии лишилась банковской карты после застолья

В полицию Пудожа обратилась местная жительница. Она рассказала, что у нее пропала банковская карта. Женщина подозревала, что ее похитила знакомая, которая гостила у нее накануне, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка разыскали 45-летнюю подозреваемую. Она призналась в краже. Женщина рассказала, что заявительница в процессе застолья неоднократно просила ее сходить в магазин и давала свою карту. В какой-то момент женщина решила ее просто не возвращать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»