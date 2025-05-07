07 мая 2025, 11:09
Происшествия

Молодой человек пострадал в аварии в Карелии

Два автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Пряжинском районе
Авария на трассе "Кола"
Фото ГАИ

В Пряжинском районе днем 6 мая произошла дорожная авария на трассе «Кола». Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился на 407-м километре магистрали. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Škoda Octavia выбрал небезопасную дистанцию до двигавшейся впереди автомобиля Toyota Corolla, отвлекся от управления и допустил столкновение.

В результате аварии травмы получил 26-летний водитель автомобиля Toyota. Полиция проводит проверку по факту инцидента. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Пряжинский район
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