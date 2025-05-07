Мошенники под видом сотового оператора обманули двух жительниц Карелии

Две жительницы Карелии лишились денег после общения с мошенниками, которые действовали под видом сотового оператора.

20-летняя девушка назвала поступивший ей код якобы для продления договора услуг связи. Затем на нее обрушились звонки якобы от сотрудников портала «Госуслуги» и департамента финансового контроля. Девушке сказали, что мошенники пытаются оформить на нее кредиты и предложили перевести деньги на «безопасный» счет. В итоге она перечислила 40 тысяч на имя какого-то Алексея.

Также код из смс назвала 20-летняя кондопожанка. После этого ей пришло письмо на почту, в котором говорилось о смене пароля от личного кабинета на портале госуслуг. В письме был указан номер телефона, девушка позвонила и узнала, что якобы аферисты собираются украсть ее деньги. Чтобы избежать финансовых потерь, ей назвали счет для перевода 54 тысяч накоплений. Деньги она перекинула некоему Николаю.

Правоохранители завели уголовные дела о мошенничестве. © «Петрозаводск говорит»