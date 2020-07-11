Мужчину будут судить в Карелии за воровство спиртного у сельчан

Житель Калевальского района стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Причина – любовь к спиртному, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в середине апреля в полицию поступило заявление от жителя поселка Боровой. Он сообщил, что в его квартиру зашел посторонний и открыто похитил спиртное.

Выяснилось, что потерпевший находился дома один, входная дверь была не заперта. Внезапно к нему ворвался малознакомый гражданин и схватил стоявшую у дивана бутылку водки. Хозяин попытался выгнать незваного гостя – тот выпил спиртное до дна и только после этого скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

В ходе следствия установлена его причастность еще к двум преступлениям. Так, в начале апреля страдающий алкогольной зависимостью мужчина незаконно проник еще в одну квартиру и похитил флакон женских духов. На улице он употребил спиртосодержащую продукцию, но этого оказалось мало. Тогда он зашел еще в один чужой дом и вынес из прихожей принадлежащую хозяйке туалетную воду. Пропажу женщина обнаружила не сразу.

В настоящее время гражданину предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 161 УК РФ, а также частью 3 статьи 158 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Калевальского района Республики Карелия.