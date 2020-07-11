Уходя от столкновения, «Опель» попал в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Серьезная авария произошла в минувшую пятницу, 10 июля, в Пряжинском районе Карелии на 379 км автодороги «Кола», сообщает ГИБДД по РК.

«В 15:10 28-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», для избежания столкновения со встречным автомобилем, выехал на обочину и допустил занос, в результате чего совершил съезд в левый придорожный кювет по ходу движения»,

– говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадал водитель автомобиля «Опель» и его 34-летний пассажир, пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.