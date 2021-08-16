Мужчинам реже прощают неудачные шутки, чем женщинам

Специалисты из Йельского университета в США провели исследование о влиянии неудачных шуток на репутацию. Оказалось, мужчинам стоит быть строже к себе, сообщает Journal of Experimental Social Psychology.

Согласно полученным учеными результатам, неудачные шутки женщин окружающие воспринимают вполне лояльно. Они не вредят репутации представительниц прекрасного пола.

Но если не так пошутил мужчина, ему это навредит. Особенно если он сделал это в офисе.

Группа психологов под руководством Тали Райх провела серию из девяти экспериментов. В них приняли участие 5,4 тысячи добровольцев.

Они рассказывали о своих первых свиданиях и неудачных шутках, которые допустили во время встречи.

По мнению психологов, разница возникает из-за того, что шутки женщин выглядят как средство социализации, а от мужчин - как способ представить себя в лучшем свете. // Фото: Pixabay