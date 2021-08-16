Паралимпийские Игры в Токио пройдут без зрителей. Об этом сообщает 47news со ссылкой на агентство Kyodo.

В ближайшее время на совместном заседании представителей правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и членов Международного паралимпийского комитета (МПК) об этом будет объявлено официально.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации. По этой причине большинство соревнований на Олимпиаде в японской столице прошли без зрителей.

Паралимпийские Игры состоится с 24 августа по 5 сентября. Фото miloserdie.ru