Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в российском городе

В Рязани неизвестный мужчина заживо сгорел у Вечного огня на площади Победы. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным источника, пострадавший умер до приезда скорой помощи. Личность погибшего пока не установлена. На вид мужчине 40-45 лет.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту гибели горожанина. Обстоятельства его смерти предстоит установить специалистам.