22 марта 2025, 14:20
Россия

Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в российском городе

В Рязани выясняются обстоятельства смерти неизвестного человека
Фото: РЕН ТВ

В Рязани неизвестный мужчина заживо сгорел у Вечного огня на площади Победы. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным источника, пострадавший умер до приезда скорой помощи. Личность погибшего пока не установлена. На вид мужчине 40-45 лет.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту гибели горожанина. Обстоятельства его смерти предстоит установить специалистам.

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Рязань
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Скорая помощь