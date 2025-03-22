22 марта 2025, 14:20
Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в российском городе
В Рязани выясняются обстоятельства смерти неизвестного человека
Фото: РЕН ТВ
В Рязани неизвестный мужчина заживо сгорел у Вечного огня на площади Победы. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.
По данным источника, пострадавший умер до приезда скорой помощи. Личность погибшего пока не установлена. На вид мужчине 40-45 лет.
Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту гибели горожанина. Обстоятельства его смерти предстоит установить специалистам.