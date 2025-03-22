Грузовик сбил насмерть ребенка в Москве

В Москве грузовик сбил насмерть ребенка. Об этом сообщает прокуратура города в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла утром 22 марта на Михалковской улице. После ДТП десятилетний мальчик умер на месте.

Известно, что за рулем грузового автомобиля находился 44-летний мужчина. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.