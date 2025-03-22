22 марта 2025, 12:12
Умерла народная артистка России Лариса Голубкина
Звезда «Гусарской баллады» скончалась в возрасте 85 лет
Фото: unsplash.com / Chirag K
Народная артистка России Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.
«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина», - написал он.
По информации Telegram-канала Shot, причиной смерти Голубкиной могла стать онкология.
Помимо «Гусарской баллады», Голубкина известна по ролям в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «День счастья» и «Трагедия века».