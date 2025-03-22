22 марта 2025, 10:51
Россия

Человек упал на пути в метро Петербурга

Женщину спасли на станции метро «Комендантский проспект»
Фото: freepik.com

В метро Санкт-Петербурга утром 22 марта произошло ЧП. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации источника, около восьми часов утра на станции метро «Комендантский проспект» женщина упала на пути. Пассажирку подняли на платформу и передали бригаде скорой помощи. Женщина выжила.

Существенных задержек в движении поездов не случилось. Причины падения пассажирки на пути устанавливаются.

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Метки: 
Санкт-Петербург
метро
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Скорая помощь