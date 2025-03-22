Человек упал на пути в метро Петербурга

В метро Санкт-Петербурга утром 22 марта произошло ЧП. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации источника, около восьми часов утра на станции метро «Комендантский проспект» женщина упала на пути. Пассажирку подняли на платформу и передали бригаде скорой помощи. Женщина выжила.

Существенных задержек в движении поездов не случилось. Причины падения пассажирки на пути устанавливаются.