22 марта 2025, 10:51
Человек упал на пути в метро Петербурга
Женщину спасли на станции метро «Комендантский проспект»
Фото: freepik.com
В метро Санкт-Петербурга утром 22 марта произошло ЧП. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации источника, около восьми часов утра на станции метро «Комендантский проспект» женщина упала на пути. Пассажирку подняли на платформу и передали бригаде скорой помощи. Женщина выжила.
Существенных задержек в движении поездов не случилось. Причины падения пассажирки на пути устанавливаются.