22 марта 2025, 10:25
Мертвого человека нашли на льду реки в Ленобласти
Выясняется личность мужчины, умершего на льду Невы
Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти
В Ленинградской области на льду Невы было найдено тело умершего человека. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы региона.
Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кировск. Очевидцы сообщили спасателям о мужчине, который лежал на льду реки и не подавал признаков жизни. Прибывшие на место специалисты установили, что человек мертв.
Умершего транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции. Личность мужчины устанавливается.