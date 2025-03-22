Мертвого человека нашли на льду реки в Ленобласти

В Ленинградской области на льду Невы было найдено тело умершего человека. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы региона.

Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кировск. Очевидцы сообщили спасателям о мужчине, который лежал на льду реки и не подавал признаков жизни. Прибывшие на место специалисты установили, что человек мертв.

Умершего транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции. Личность мужчины устанавливается.