Умер известный питерский музыкант

Ушел из жизни музыкант группы SPORT Олег Баранов. Ему было 57 лет, сообщает официальная страница коллектива.

«Ушел наш Олег... Безмерно скорбим», - сказано в записи сообщества. Причины смерти музыканта не сообщаются.

Известно, что первое выступление S.P.O.R.T. состоялось в 1993 году, Баранов был в составе группы с самого ее основания. Также он являлся гитаристом рок-группы Tequilajazzz.