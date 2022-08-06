Мужчина зарезал жену рядом со спящим младенцем

В Екатеринбурге мужчина зарезал супругу и покончил с собой. Об этом сообщает портал Лента.ру со ссылкой на местной издание E1.ru.

По данным издания, один из жильцов дома на улице Бебеля увидел тело погибшего мужчины и попросил в чате местных жителей встретить скорую помощь. Приехавшая служба обнаружила в квартире на втором этаже и убитую женщину, и покончившего с собой ее мужа. В это время их пятимесячный младенец спал рядом. Сейчас малыш находится в больнице.

Соседи рассказали сотрудникам полиции, что ранее не замечали конфликтов в этой семье. Причины трагедии будут выяснять следователи. Фото: pxhere.