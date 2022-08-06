За неделю в республике росгвардейцы задержали 18 правонарушителей

Сотрудники вневедомственной охраны за неделю 428 раз выезжали по сигналам тревоги, поступившим с охраняемых объектов и квартир граждан, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Всего было задержано 18 правонарушителей. В 15 случаях были пресечены попытки краж личного имущества или товаров в торговых точках.

Как уточнили в ведомстве, 14 человек задержаны за административные правонарушения, четыре - по подозрению в совершении преступления. Общая сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей. Фото: 10.rosguard.gov.ru.