05 августа 2022, 18:01
Петрозаводчанку обвиняют в убийстве приятеля
Мужчина скончался от ножевых ранений
В следственном отделе Петрозаводска закончено расследование уголовного дела в отношении 58-летней горожанки, обвиняемой по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе следственного управления республики.
Происшествие случилось 16 мая, когда обвиняемая распивала спиртное со своим приятелем. Все произошло по классическому сценарию – пьяное застолье и ссора, веским аргументом в которой стал кухонный нож. Потерпевший скончался на месте происшествия от ранений в грудь и живот.
«На допросе обвиняемая вину признала. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет»,
- отметили в следкоме. Фото: pxhere.