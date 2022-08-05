Петрозаводчанку обвиняют в убийстве приятеля

В следственном отделе Петрозаводска закончено расследование уголовного дела в отношении 58-летней горожанки, обвиняемой по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе следственного управления республики.

Происшествие случилось 16 мая, когда обвиняемая распивала спиртное со своим приятелем. Все произошло по классическому сценарию – пьяное застолье и ссора, веским аргументом в которой стал кухонный нож. Потерпевший скончался на месте происшествия от ранений в грудь и живот.

«На допросе обвиняемая вину признала. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет»,

- отметили в следкоме. Фото: pxhere.